15.12.2025 06:31:29
TOKEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TOKEN hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 275,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 249,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
TOKEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
