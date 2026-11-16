Tokenized Equities Hit Another Record High of $3.8 Billion. Is This the Biggest Bull Market in Crypto Right Now?

The momentum behind tokenized equities continues to grow. The total circulating supply recently hit another record high of $3.8 billion. For the year, growth in the tokenized equities market is a resounding 590%.

And there's even better news to come. In the U.S., thanks to recent regulatory approval, retail investors will soon have access to an expanding array of platforms and exchanges for trading these tokenized equities 24/7. So where can they get started?

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