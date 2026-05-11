Tokenwell Platforms stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokenwell Platforms hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokenwell Platforms ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at