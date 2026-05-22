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22.05.2026 06:31:29
Tokio Marine hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tokio Marine hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,75 Prozent auf 7,66 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Tokio Marine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,56 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 49,82 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 49,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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