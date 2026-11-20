Tokio Marine hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 436,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 019,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at