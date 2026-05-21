21.05.2026 06:31:29

Tokio Marine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tokio Marine hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 83,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,62 Prozent auf 1 201,64 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 615,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 515,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Tokio Marine ein EPS von 542,16 JPY je Aktie vermeldet.

Tokio Marine hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7 507,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7 580,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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