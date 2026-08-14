Tokio Marine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tokio Marine hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16,07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokio Marine 14,61 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at