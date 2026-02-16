Tokio Marine präsentierte Quartalsergebnisse

Tokio Marine veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 111,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 107,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 192,62 Milliarden JPY – ein Plus von 19,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokio Marine 1 827,79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at