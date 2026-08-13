Tokio Marine: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokio Marine hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 138,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 243,46 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokio Marine in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 560,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 2 112,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at