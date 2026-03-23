Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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23.03.2026 09:01:22
Tokio Marine to form partnership with Berkshire Hathaway, initially sell 2.49% stake
The two firms will execute joint investments globally, including mergers and acquisitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|616 500,00
|-0,24%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|414,05
|0,21%
|Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)
|41,50
|12,59%
|Tokio Marine Holdings Inc
|36,94
|3,33%