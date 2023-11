Tokioter Börse legt zum Wochenschluss zu - Markt in China gibt nach

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Am japanischen Aktienmarkt haben sich die Anleger zum Wochenschluss in Kauflaune gezeigt.

Der Nikkei-Index legte am Freitag um 0,5 Prozent auf 33.625 Zähler zu und näherte sich damit wieder seinem am Montag ereichten 33-Jahres-Hoch von 33.853 Zählern. Der breiter gefasste Topix rückte ebenfalls um 0,5 Prozent vor. Neue Höchststände beim Nikkei seien in der nächsten Woche durchaus denkbar, sagte Kazuo Kamitani von Nomura. Am Donnerstag waren die japanischen Börsen ebenso wie die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen gewesen.

Mit zu den größten Gewinnern zählten die Autowerte. Die Papiere von Isuzu, Toyota und Mazda und gewannen zwischen zwei und knapp drei Prozent. Ebenfalls gefragt waren Chipaktien: Tokyo Electron und Screen Holdings rückten zeitweise um 2,2 beziehungsweise 5,9 Prozent vor.

An den chinesischen Börsen hielten sich die Investoren dagegen zurück. Konjunktursorgen aufgrund der zuletzt gemischt ausgefallenen Wirtschaftsdaten belasteten die Märkte. Der Shanghai-Composite und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben jeweils 0,7 Prozent nach. Um die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zu unterstützen, hatte die Volksrepublik ihre Hilfen für die Wirtschaft in den vergangenen Monaten mit mehreren Konjunkturspritzen verstärkt.

Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Indizes Stand Veränderung

in Prozent

Nikkei

33.625,53 +0,5

Topix

2.390,94 +0,5

Shanghai

3.044,04 -0,6

CSI300

3.541,38 -0,6

Hang Seng

17.602,26 -1,7

Kospi

2.496,63 -0,7

Euro/Dollar

1,0905

Pfund/Dollar

1,2537

Dollar/Yen

149,38

Dollar/Franken

0,8837

Dollar/Yuan

7,1521

Dollar/Won

1.306,27

(Bericht von: Kevin Buckland, Shanghai Newsroom, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)