TOKUDEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOKUDEN hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 84,91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOKUDEN 50,48 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOKUDEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 288,94 JPY gegenüber 295,64 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at