TOKUDEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOKUDEN hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 70,19 JPY gegenüber 82,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at