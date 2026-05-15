Tokushu Tokai Paper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tokushu Tokai Paper hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,320 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 125,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 102,51 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95,41 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 94,80 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at