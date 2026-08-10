Tokushu Tokai Paper legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokushu Tokai Paper hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 46,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokushu Tokai Paper 39,32 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,23 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at