11.02.2026 06:31:28
Tokushu Tokai Paper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tokushu Tokai Paper hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 49,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 23,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
