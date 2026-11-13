Tokushu Tokai Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokushu Tokai Paper hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,89 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,19 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokushu Tokai Paper einen Umsatz von 23,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at