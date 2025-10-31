Tokuyama gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tokuyama hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,13 Prozent auf 555,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tokuyama 556,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at