Tokuyama gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tokuyama äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,11 Prozent auf 584,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 555,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at