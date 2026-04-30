Tokuyama informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokuyama präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 46,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 89,93 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Tokuyama im vergangenen Quartal 97,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokuyama 89,69 Milliarden JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 308,64 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokuyama 325,08 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tokuyama mit einem Umsatz von insgesamt 349,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 343,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at