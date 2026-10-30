Tokuyama informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokuyama hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 66,92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokuyama noch ein Gewinn pro Aktie von 100,54 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 81,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at