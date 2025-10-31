Tokuyama präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tokuyama präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 100,54 JPY gegenüber 58,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,31 Prozent auf 81,93 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at