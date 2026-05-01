Tokuyama präsentierte Quartalsergebnisse

Tokuyama hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 624,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 588,5 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,02 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,32 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at