Tokuyama: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokuyama veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 93,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 73,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Tokuyama hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at