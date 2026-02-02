Tokuyama: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokuyama präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokuyama 0,240 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,19 Prozent auf 569,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 576,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at