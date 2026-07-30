Tokuyama stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokuyama hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 68,27 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 85,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at