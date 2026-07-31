31.07.2026 06:31:29

Tokuyama vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tokuyama präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tokuyama mit einem Umsatz von insgesamt 537,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 566,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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