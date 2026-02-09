Tokyo Automatic Machinery Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Automatic Machinery Works präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 104,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Automatic Machinery Works 279,54 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 2,21 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 35,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Automatic Machinery Works 3,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at