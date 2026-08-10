Tokyo Automatic Machinery Works veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokyo Automatic Machinery Works hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 64,57 JPY gegenüber 41,46 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Tokyo Automatic Machinery Works mit einem Umsatz von insgesamt 912,5 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 34,12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at