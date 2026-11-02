Tokyo Automatic Machinery Works: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tokyo Automatic Machinery Works präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 246,21 JPY, nach 45,88 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokyo Automatic Machinery Works einen Umsatz von 2,10 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at