Tokyo Automatic Machinery Works: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Automatic Machinery Works hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,88 JPY, nach 164,73 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,10 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at