TOKYO BOARD INDUSTRIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOKYO BOARD INDUSTRIES veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOKYO BOARD INDUSTRIES 111,71 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,83 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at