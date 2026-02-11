TOKYO BOARD INDUSTRIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOKYO BOARD INDUSTRIES ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKYO BOARD INDUSTRIES die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 122,47 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,050 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at