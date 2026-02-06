Tokyo Broadcasting System: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Broadcasting System veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,27 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Broadcasting System 63,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokyo Broadcasting System einen Umsatz von 105,14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at