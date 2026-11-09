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09.11.2026 06:31:29
Tokyo Broadcasting System stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tokyo Broadcasting System lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 21,52 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Broadcasting System 175,91 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,34 Prozent zurück. Hier wurden 109,65 Milliarden JPY gegenüber 110,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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