Tokyo Cosmos Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tokyo Cosmos Electric hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,06 JPY gegenüber 33,75 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 2,37 Milliarden JPY, gegenüber 2,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at