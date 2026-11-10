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10.11.2026 06:31:29
Tokyo Cosmos Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tokyo Cosmos Electric hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Tokyo Cosmos Electric mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,05 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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