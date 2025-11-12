Tokyo Cosmos Electric informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokyo Cosmos Electric hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tokyo Cosmos Electric vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 76,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 76,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Cosmos Electric im vergangenen Quartal 2,35 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Cosmos Electric 2,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at