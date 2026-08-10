Tokyo Cosmos Electric legte Quartalsergebnis vor

Tokyo Cosmos Electric hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,26 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,33 Prozent auf 2,07 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at