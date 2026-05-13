Tokyo Cosmos Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokyo Cosmos Electric lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Cosmos Electric 27,50 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,91 Prozent zurück. Hier wurden 2,38 Milliarden JPY gegenüber 2,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Tokyo Cosmos Electric hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 104,94 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,60 Milliarden JPY – eine Minderung um 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at