TOKYO DERICA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TOKYO DERICA hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent auf 12,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at