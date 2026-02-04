TOKYO DERICA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOKYO DERICA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 16,90 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,01 Prozent auf 12,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOKYO DERICA 13,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at