TOKYO DERICA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOKYO DERICA hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at