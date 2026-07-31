Tokyo Electric Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Electric Power hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 9,30 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at