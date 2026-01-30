Tokyo Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokyo Electric Power lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Electric Power ein EPS von 33,46 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Electric Power im vergangenen Quartal 1 461,90 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Electric Power 1 608,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at