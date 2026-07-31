Tokyo Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokyo Electric Power ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Tokyo Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,11 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -535,360 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Electric Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 481,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1 425,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at