Tokyo Electron: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tokyo Electron hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 270,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 255,45 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tokyo Electron 630,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 566,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at