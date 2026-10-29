TOKYO ELECTRON DEVICE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOKYO ELECTRON DEVICE hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 79,79 JPY gegenüber 46,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOKYO ELECTRON DEVICE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at