TOKYO ELECTRON DEVICE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TOKYO ELECTRON DEVICE stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 60,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,25 Prozent auf 51,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOKYO ELECTRON DEVICE 55,11 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
