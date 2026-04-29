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29.04.2026 06:31:29
TOKYO ELECTRON DEVICE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TOKYO ELECTRON DEVICE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 95,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 74,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 57,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOKYO ELECTRON DEVICE 54,28 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 265,91 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TOKYO ELECTRON DEVICE ein Gewinn pro Aktie von 259,86 JPY in den Büchern gestanden.
TOKYO ELECTRON DEVICE hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 203,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 216,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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